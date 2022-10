Intervistato da Inter TV, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez commenta così il match del Franchi dove ha trascinato l’Inter a una vittoria incredibile contro la Fiorentina: "Oggi ho fatto un gol bellissimo, Era importante vincere per arrivare con fiducia alla partita col Viktoria. Meritavamo di vincere per quanto abbiamo fatto in campo, ora dobbiamo arrivare al meglio alla sfida di Champions".

Il rigore?

"È importante avere fiducia, avevo già deciso dove calciare e quando l’ho fatto ho colpito forte".