Buona la prima di due. L'Inter vince per 2-0 l'andata di semifinale contro il Milan e mette in discesa la strada verso il sogno. "Sicuramente è una vittoria importantissima per noi. Risultato ottimo, abbiamo approcciato nella maniera giusta. Sono contentissimo per la differenza fatta oggi" come spiega Lautaro Martinez a Inter TV.

Che orgoglio è vincere questa partita da capitano?

"Sicuramente è bellissimo per me e la mia famiglia, per tutto il lavoro dietro. Con o senza fascia cerco di aiutare i compagni in qualsiasi modo. Oggi è stata una partita bellissima, un derby bellissimo, ora pensiamo al campionato e poi al ritorno".

Come commenti la gara?

"Voglio fare i complimenti a tutti i miei compagni perché siamo scesi in campo come l'avevamo preparata, pressando il Milan in campo loro, i due gol di vantaggio all'inizio ci hanno fatto gestire la partita in maniera diversa anche se nel secondo tempo abbiamo abbassato l’intensità. È un vantaggio importante, ora dobbiamo completare il lavoro la prossima settimana".

Ora bisogna tenere la concentrazione?

"Sicuramente sì. Ora pensiamo al Sassuolo che sarà difficile e poi pensiamo al ritorno che sarà una partita simile a questa".