Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di DAZN: "Sicuramente la vittoria è un messaggio per la squadra e la gente che oggi ha dimostrato un'altra volta l'amore per questa maglia. Sono stati il dodicesimo uomo, siamo molto contenti nell'aver ribaltato un confronto duro, è stato bello. Abbiamo bisogno di tutti, di risultati e di punti. Dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo per la corsa Champions. Critiche? Arrivano tutti i giorni, è normale, visto che sono qui da cinque stagioni e sono cresciuto. Mi assumo responsabilità e critiche, ma penso solo a far crescere il club".