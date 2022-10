Ancora protagonista con una doppietta al Franchi, Lautaro Martinez arriva ai microfoni di DAZN per commentare il successo sulla Fiorentina: "Questo è un momento importante per me, si avvicina il Mondiale. Sono contento, sto curando ogni dettaglio e cerco di mostrarlo in campo".

Il primo gol è più simile a quelli di Aguero, Milito o Batistuta?

"Sicuramente a quelli del Kun, lui faceva queste sterzate. Poi forse anche Diego".

Quanto senti tua questa squadra?

"Tanto, sono da cinque anni qui e do tutto per l'Inter. I compagni ascoltano quando uno parla, cerco sempre di dare una mano ai compagni e rendere felici i tifosi".