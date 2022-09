Partono forte le due milanesi che si ritrovano faccia a faccia nel primo derby della stagione alla quinta di campionato: un match che non necessita presentazioni e che infiamma da subito la Serie A, appena iniziata. A parlarne, prima di scendere in campo contro il Milan, è Lautaro Martinez cfhe a DAZN dice: "Sicuramente in questa partita passano tante cose (in riferimento a quanto accaduto lo scorso anno, ndr) ma noi dobbiamo fare quello per il quale abbiamo lavorato in settimana e ricordare quello che era successo l'anno scorso".