Dopo il brucinate ko dell'Inter nel derby tocca a Lautaro Martinez presentarsi davanti ai microfoni di DAZN per un'analisi a caldo: "Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, non abbiamo approcciato bene - esordisce il capitano nerazzurro -. Al secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, ma dobbiamo abbassare la testa e lavorare, lavorare e lavorare. Mi assumo la responsabilità come capitano, dobbiamo alzare il livello. Non sto facendo il lavoro dell'anno scorso, ma a volte capita. Sarò il primo ad arrivare ad Appiano, a lavorare stando zitto per aiutare la squadra".

Vieri: "Non serve che ti metti troppe pressioni, i gol arriveranno".

"Grazie. Cerco di alzare il livello, ma quando uno si sente in ritardo come mi sento io... cercherò di lavorare il doppio per aiutare la squadra perché sono all'Inter. Il record di Vieri? Sto facendo fatica Bobo (ride, ndr)".