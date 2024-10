Intervistato da TMW, Vincent Laurini ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, dove il Napoli è al momento primo a +2 sull'Inter: "L’Inter è la squadra più forte del campionato come rosa. Poi il campionato è lungo ed è presto per dare i primi giudizi, aspetterei almeno la sosta di Natale per tirare le somme".

In testa però c'è il Napoli.

"Sì sono due squadre che stanno facendo bene, il Napoli con Conte ha riguadagnato un po’ di cattiveria che gli mancava l’anno scorso e l’intensità fisica. Ma vedo più l’Inter favorita per lo scudetto”.

Invece la Juventus? Lei ha giocato con un giovanissimo Vlahovic a Firenze.

“La Juve ha cambiato molto, a partire dall’allenatore e ci vorrà un po’ di tempo ma sta facendo bene. Sono tanti ragazzi giovani che giocano insieme da poco, forse c’è da aspettare un po’. Dusan me lo ricordo a Firenze, già ai miei tempi alla Fiorentina come toccava palla faceva gol. Era una roba incredibile. Alla Juve ha fatto un po’ più fatica ma ora sta facendo bene”.