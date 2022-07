"Quest'anno DAZN seguirà le regole". A parlare è Giacomo Lasorella, presidente dell'AgCom, l'autorità di garanzia sulle comunicazioni. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica, Lasorella spiega quali sono le nuove garanzie offerte dalla piattaforma ott: "L'anno scorso DAZN non aveva un call center, che adesso è operativo: persone in carne e ossa risponderanno. E Dazn ha investito 31 milioni, ora i server che irradiano le gare sono 54 in tutta Italia. DAZN si è fatta carico di precisi impegni verso di noi e soprattutto verso i suoi clienti. Quindi non l’abbiamo multata. Ma la nostra vigilanza continua, severa. Se non rispetterà i suoi impegni, la colpiremo".