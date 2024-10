Bella iniziativa lanciata da Betsson.Sport, jersey sponsor dell'Inter: è stata infatti inaugurata una brand pensilina realizzata dalle Brand Solutions di IGPDecaux, con logo del brand e di Inter, in Largo La Foppa, nel cuore di Milano. A celebrare l’evento è stato uno shaking hands tra Javier Zanetti, Vice President dell’Inter, e Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group. La pensilina si trasformerà in un autentico punto di riferimento per i tifosi interisti, rendendo la fermata di Largo La Foppa, a Moscova, una delle zone più frequentate della città, un omaggio alla passione per la squadra Campione d’Italia. Questo spazio speciale sarà attivo per due settimane, ma il vero momento clou si svolgerà negli 8 giorni dal 21 al 28 ottobre, offrendo ai fan un’opportunità unica. Ogni giorno infatti ci saranno disponibili tantissime splendide magliette arancioni di Betsson Sport, e una maglietta ufficiale dell’Inter, che sarà riservata per un fortunato tifoso. La distribuzione avverrà tramite un dispenser che assegnerà le magliette in modo casuale, rendendo ogni estrazione un momento di suspense e sorpresa.

Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group, ha commentato: “Questo progetto rappresenta per noi di Betsson Sport un’opportunità straordinaria per consolidare il nostro legame con l’Inter e con la sua incredibile tifoseria. Siamo orgogliosi di poter offrire ai fan un’esperienza unica nel cuore di Milano, un luogo iconico, punto focale di eventi del calibro della Fashion Week e della Design Week. Una squadra simbolo di passione e successo. La pensilina brandizzata è un piccolo tributo a una città e una squadra Campione d’Italia in carica, e siamo felici di poter condividere questa iniziativa che celebra la nostra partnership”. I tifosi nerazzurri sono invitati a passare dalla fermata di Largo La Foppa, in Moscova, per scattare foto di rito con un filtro speciale su Instagram e Facebook: inquadrando un QR code sarà possibile condividere sui social lo scatto con la maglia dei Campioni d`Italia.