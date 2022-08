Davide Lanzafame, intercettato dai microfoni di TuttoJuve, si sofferma sulla lotta scudetto: "La seguo sempre, è un campionato interessante e più livellato rispetto al recente passato in cui le milanesi sono sopra le altre e subito dietro ci sono le altre. Mi affascina il Napoli di Spalletti, perché nonostante abbia perso delle individualità importanti può contare su un collettivo interessante. Nella Juve bisognerà capire come si integreranno due fuoriclasse come Pogba e Di Maria, senza dimenticarci che sono arrivati altri calciatori molto forti come Kostić e Bremer. Purtroppo non sono riusciti a trattenere de Ligt, uno dei top tre del futuro, e Chiellini che è andato negli Stati Uniti".