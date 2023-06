Per analizzare la finale di domani sera tra Manchester City e Inter, Sportitalia.com ha interpellato l'ex nerazzurro Sabri Lamouchi, oggi allenatore del Cardiff City: "Ad essere onesto non mi sarei aspettato l'Inter in finale di Champions League, soprattutto dopo il sorteggio dei gironi. I nerazzurri hanno fatto un cammino straordinario ed ora penso che abbiano tutte le possibilità di farcela. L'Inter ha tutte le qualità per far male al Manchester City, e lo stile di gioco giusto per affrontare Pep Guardiola. Sono molto curioso di vedere come Simone Inzaghi presenterà la squadra e delle scelte che farà. È chiaro che sarà importante non lasciare spazi alla qualità del Manchester City. Quello che è meno chiaro è con quale aggressività l'Inter si presenterà in campo e quanto bassa deciderà di stare per togliere questo spazio. Sarà importante comunque non fare arrivare rifornimenti ad Haaland. Comunque l'Inter ha le qualità per fare male e sarà importante un aspetto: non soltanto come l'Inter si difenderà, perché è appurato che la squadra di Inzaghi si difenda bene ed in modo organizzato. Quello che mi incuriosisce è come il Manchester City si difenderà. Sappiamo tutti come attacca, ma anche l'Inter ha un attacco forte e questo sarà un aspetto cruciale”.

Dzeko-Lukaku è uno dei pochi dubbi. Da allenatore chi sceglieresti?

“Mi rimetto ad Inzaghi che conosce bene i due giocatori ed il loro stato di forma, penso che sceglierà soltanto in base a quello. Edin ha cominciato spesso dall'inizio non so se sceglierà lui, ma l'Inter ha tre attaccanti che possono fare molto bene anche a partita in corso”.

Come vivrai la sfida?

"Chiaramente la guarderò e farò il tifo per l'Inter, sono rimasto legato a questi colori ed al vostro Paese e sarebbe bello se riuscisse a tornare ad alzare questo trofeo. Pronostico? Penso che la partita andrà ai rigori e che a quel punto vincerà l'Inter”.