Konrad Laimer ieri è subentrato a Mazraoui a inizio ripresa e ha occupato il ruolo di laterale destro della difesa di Tuchel, il posto che fino a poco fa era di Pavard: "È stata una vittoria meritata - ha commentato l'austriaco in riferimento al successo sul Borussia MG -. Il ruolo di terzino destro? Mettiamola così: mi diverto semplicemente a giocare. L'allenatore decide se devo stare a centrocampo o in difesa come terzino.

L'importante è stare in campo, indipendentemente dal ruolo. Sono stato chiamato per portare energia in campo e penso di aver fatto bene". Il Bayern, infatti, non è riuscito a chiudere sul mercato per un nuovo laterale basso e allora Tuchel deve adeguarsi...