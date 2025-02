La UEFA ha lanciato quest'oggi un nuovo programma di salute e benessere dal nome 'Take Care'. L'obiettivo del massimo organismo calcistico europeo è quello di promuovere stili di vita sani e abitudini positive. Calcio e Finanza ha ripreso le parole di Michele Uva, direttore UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale: "Nel mondo frenetico di oggi, il nostro benessere fisico e mentale affronta numerose sfide e rischi quotidiani, che possono avere un impatto dannoso su di noi e su chi ci circonda. Il calcio può fungere da antidoto, offrendo un modo unico per ristabilire l’equilibrio dentro e fuori dal campo, promuovendo e incentivando stili di vita più sani. La UEFA crede nel potere e nella responsabilità del calcio di informare e sensibilizzare, e il programma Take Care è un elemento chiave di questa missione".