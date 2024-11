La Turchia di Hakan Calhanoglu punta il mirino sul Galles, avversario domani in Nations League. Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match, il ct Vincenzo Montella fa il punto sul momento della sua squadra tornado poi anche sulla voci che l'hanno visto avvicinato alla Roma: "Sappiamo tutti che domani è una partita importante e difficile - ha esordito -. Vogliamo ottenere il risultato che vogliamo concentrandoci sul nostro calcio. Faremo del nostro meglio per arrivare al turno successivo".

L'Aeroplanino commenta poi l'accostamento alla panchina giallorossa: "Certo, sono delle speculazioni, come tutti sappiamo. Ma ovviamente mi fa piacere ascoltarle. Ciò significa che i nostri giocatori stanno facendo grandi cose e quindi c'è anche l'allenatore in queste speculazioni: se ricordate, un mese fa si parlava di Premier, questo mese si parlava di un campionato diverso, ma dobbiamo sottolineare che siamo una famiglia".