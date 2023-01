A metà percorso stagionale, all'alba della prima giornata del girone di ritorno il portale Transfermarkt ha aperto un sondaggio per far votare la top 11 del girone d'andata di Serie A. Schiacciante il predominio azzurro, sei uomini su undici del 4-2-3-1 ideale sono giocatori della rosa di Luciano Spalletti: Meret, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen. Uno solo l’interista presente nella formazione ideale votata, trattasi di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha ottenuto il 48% dei consensi, inserito in mediana a fianco di Lobotka, alle spalle di Lookman, Milinkovic-Savic e Kvaratskhelia.