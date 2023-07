Juan Diego Florez, grande stella della lirica mondiale, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato anche di calcio, svelando la sua fede interista. «Sono diventato interista nei miei anni italiani, quando in nerazzurro si esibivano i campioni latinoamericani, da Zamorano a Ronaldo il Fenomeno. Mi è rimasto addosso l’affetto per questa squadra le cui vicende seguo anche adesso con una certa attenzione. Persino la vicenda Lukaku, un grande calciatore, peccato... Alla fine è andata così».

L'Inter quindi è la sua squadra d’elezione?

«Sì, l’Inter. Ho visto diverse partite, sono stato ad Appiano Gentile, al centro di allenamento, ho incontrato Javier Zanetti».



Zanetti, come Cannavaro, compiranno 50 anni come lei. Generazione 1973, vincente.

«Sì, grandi campioni».

Quali sono per lei i calciatori di riferimento, quello che ha visto all’opera e ai quali si è affezionato?

« Per me sono tre: Messi, Ronaldinho e Ronaldo Fenomeno. Messi l’ho incontrato brevemente, come Neymar e gli altri fuoriclasse del dream team del Barcellona».