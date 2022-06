Il Perugia lavora per la nuova stagione: dopo il cambio di allenatore tra Massimiliano Alvini e Fabrizio Castori, il Grifo comincia a comporre la lista di giocatori da portare alla corte del nuovo tecnico. Secondo La Nazione, tra questi c'è anche quello di Giovanni Fabbian, il centrocampista padovano campione d'Italia Primavera con l'Under 19 dell'Inter e attualmente impegnato negli Europei in Slovacchia. Per il ragazzo si prospetta un derby regionale, visto che Fabbian è finito anche nel mirino della Ternana, oltre che di Cittadella, Frosinone e Bari.