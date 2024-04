La Lega di Serie A cerca nuovi mercati. Secondo quanto riferito da La Repubblica, dopo l'apertura della sede di New York, è arrivata quella di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti e ora si pensa anche a Singapore e Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita dove già si disputa la Supercoppa italiana, confermata la formula della final four anche il prossimo anno. La Serie A, quindi, prova a rafforzare il suo appeal in nuovi orizzonti, confortata dai dati che riguarda la crescita dei diritti tv all'estero: per ora sono arrivati 250 milioni, si punta a quota 300 nel prossimo ciclo.