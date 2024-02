Torna alla sconfitta la Sampdoria di Andrea Pirlo che non dà continuità al successo con il Cosenza e va ko per 1-2 al Ferraris contro la Cremonese. Altre due reti subite da Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito ai doriani come Sebastiano Esposito, momentaneamente ai box per l'infortunio alla coscia. Argomento di cui parla a Sky, l'allenatore dei blucerchiati a fine partita: "È dall'inizio della stagione che siamo corti, abbiamo perso per strada tantissimi giocatori. Ma non deve essere un alibi: dobbiamo guardare avanti e cercare di fare sempre meglio".

Esposito?

"Speriamo di recuperarlo per la prossima. Sta meglio, vedremo se potrò giocare domenica. Stiamo aspettando anche Borini e Pedrola, giocatori importanti che ti fanno fare il salto di qualità".