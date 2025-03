La Sampdoria in prima filla nella lotta contro il razzismo. Il club blucerchiato, su iniziativa delle aree marketing guida ta da Luca Donati e della sezione comunicazione coordinata da Matteo Gamba e Federico Berlingheri, nelle scorse settimane ha fatto realizzare un murale al Porto Antico di Genova, “per ribadire un concetto che non ammette re-pliche: il razzismo non ha posto nel calcio né nella società”. Lo riporta Il Secolo XIX.

L'opera, che nelle prossime settimane sarà completata, è stata affidata allo street artist genovese Andrea Castagnino in arte Web3, ed è ispirata al claim Union Creates Strength. L'idea, spiega il club doriano, nasce in seguito ai vergognosi cori razzisti avvenuti a Brescia ai danni di Ebenezer Akinsanmiro dello scorso gennaio, quando il centrocampista nigeriano di scuola Inter fu bersagliato da cori deprecabili da parte dei tifosi delle Rondinelle. "Un episodio che ci ha colpiti e che abbiamo deciso di trasformare in un’opportunità per sensibilizzare e lottare ancora più convintamente".