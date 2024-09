Mentre Samuele Mulattieri regala al Sassuolo tre punti d'oro trovando la rete che vale la vittoria all'Arena Garibaldi contro la Carrarese, vivono una giornata negativa altri due prodotti del vivaio dell'Inter impegnati quest'oggi in Serie B. Cade a Cosenza la Sampdoria di Ebenezer Akinsanmiro, che disputa un tempo del match vinto dai silani col punteggio di 2-1, prima di venire rimpiazzato da Leonardo Benedetti. Continuano le difficoltà della formazione di Andrea Sottil, al momento sorprendentemente ultima da sola con due punti.

Sconfitta interna pesante anche per la Reggiana, battuta per 3-1 dal Südtirol: chance da titolare per Alessandro Fontanarosa, che lascia il campo al 79esimo per Giacomo Cavallini.