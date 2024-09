Intervenuto a margine dell'evento in corso al Salone Nautico di Genova, Ignazio La Russa è stato chiamato a stuzzicare il collega milanista Matteo Salvini a proposito del derby di Milano alle porte: "È più scaramantico di me. A Genova abbiamo scherzato sul derby di domenica prossima e gli ho detto che proprio perché l'Inter è più forte del Milan temo il ruolo di squadra favorita. Matteo lo sa. Speriamo vinca il migliore, cioè l'Inter" ha detto il presidente del Senato all'ANSA.