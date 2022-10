"Mi hanno detto 'ma ti dimetti da presidente dell’Inter Club?'. Ho risposto che se c’è un’incompatibilità mi dimetto da presidente del Senato". Ignazio La Russa, neo presidente del Senato e storico numero uno dell'Inter Club Parlamento, lo ha detto scherzando alla presenza dei giornalisti a Palazzo Madama.

"Abbiamo fatto la prima riunione con grande sintonia tra i gruppi, tutte decisioni di comune accordo - ha aggiunto dopo la conferenza dei capigruppo -. Una riunione anche rapida, solo 40 minuti, buon segno; non sopporto le riunioni lunghe, lavorerò per snellire i lavori. I rapporti oggi, primo giorno di scuola, sono stati molto, molto buoni, nella consapevolezza che ognuno nel proprio ruolo deve lavorare per i comuni problemi che ha l’Italia".