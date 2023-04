Nonostante la data e gli orari precisi siano ancora da definire, in casa Roma è partita la vendita libera dei biglietti per la sfida contro l'Inter. Il match dell'Olimpico andrà in scena nel weekend del 6/7 maggio e visto l'andamento della corsa Champions non è escluso un sold-out. Ogni tifoso, specifica il club giallorosso, potrà acquistare un massimo di quattro biglietti per singola transazione.