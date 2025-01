La Roma sale ancora e batte il Genoa 3-1 nell'anticipo del venerdì sera. I giallorossi passano in vantaggio con la rete del centravanti ucraino Dovbyk, dopo esserci andati vicino gol il palo colpito da Dybala. Il Grifone reagisce creando pericoli soprattutto su situazioni di calci da fermo. Ed è proprio da un corner che si concretizza il pari: Patrizio Masini, centrocampista classe 2001, deposita con una bella volèe alle spalle di Svilar.

A inizio ripresa Ranieri sostituisce l'acciaccato Lorenzo Pellegrini (da capire la natura del problema fisico), inserendo El Shaarawy. Ed è proprio il 'faraone' a trovare il destro angolato per il nuovo vantaggio romanista. Il tris viene siglato da Dybala con un tap-in facile sulla linea di porta. Terzo acuto nelle ultime cinque in campionato per la Roma che continua a risalire la classifica.