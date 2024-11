Giorni decisamente difficili in casa Roma: dopo l'esonero di Ivan Juric, la dirigenza giallorossa è alla ricerca spasmodica del terzo allenatore stagionale. Ma nel frattempo, i capitolini sono da quasi due mesi privi della figura dell'amministratore delegato nel proprio organico: secondo Il Messaggero, sondaggi tramutati in colloqui ci sono stati con il vice presidente di Sky Sport Marzio Perrelli. Rimane in lizza anche l'attuale CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, oltre a Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo. Ma anche qui, bisognerà ancora attendere.