La Reggina continua il proprio volo ai vertici della classifica di Serie B. La formazione di Filippo Inzaghi è corsara al Sinigaglia di Como nella diciassettesima giornata del campionato cadetto, grazie al calcio di rigore segnato dal brasiliano Hernani al 78esimo. Spazio nello spicchio finale di match per Giovanni Fabbian, entrato al minuto 72 al posto dell'ex nerazzurro Lorenzo Crisetig: una porzione di partita utile per il centrocampista padovano per mettersi in mostra davanti a Beppe Marotta e Simone Inzaghi, presenti quest'oggi allo stadio lariano.