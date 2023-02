L'espulsione, che probabilmente scatenerà polemiche, di Giovanni Fabbian nel finale del primo tempo si è rivelata un dazio pesantissimo da pagare per la Reggina di Filippo Inzaghi. Gli amaranto, infatti, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, nella ripresa ha subito la rimonta del Cittadella che si è imposto per 3-2.