"L’Empoli va avanti da quando ero bambino con i giovani. Ci sono delle annate in cui abbiamo prodotto di meno, mentre adesso siamo in una fase che ne abbiamo di più, ma è una conseguenza dello scudetto Primavera di 2 anni fa - le sue parole -. Cito Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti, ma anche Belardinelli che sta facendo benissimo col SudTirol e Asllani che quest’anno penso farà 25 presenze all’Inter. La storia dice che quando ci sono le fasi finali Primavera si vanno a vedere squadre come Genoa ed Empoli. Penso a quando c’erano Perin, El Shaarawy, Saponara, Tonelli, Angella… Tutta gente che poi ha fatto 200 presenze in Serie A, c’è continuità nel lavoro".