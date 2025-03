Vittoria in extremis, e nemmeno troppo esaltante, per la Nazionale polacca, che solo grazie ad una rete di Robert Lewandowski al minuto 81 è riuscita ad avere ragione della Lituania. Prestazione decisamente poco convincente, nel commentare la quale il CT Michal Probierz, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, ha espresso la propria delusione in particolare per la prova del centrocampo, influenzata dall'assenza di un giocatore chiave: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Se non apri subito una partita del genere, in seguito sarà sicuramente più difficile. Ci è mancato un leader come Piotr Zielinski, che gioca in modo regolare e sa recuperare palla da solo".

Probierz aggiunge: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Senza una marcatura rapida la situazione peggiora notevolmente. Fortunatamente siamo stati pazienti e abbiamo cercato le occasioni giuste".