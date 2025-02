Tra le varie promesse del futuro del tennis italiano c'è anche Francesco Passaro, perugino classe 2001, n.92 Atp e per la prima volta in Top100. Passaro racconta a SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport, quella che è la vita di un giovane tennista, anche dal punto di economico: “Ci paghiamo tutto, in più se ci facciamo male…”, spiega Passaro nell'anticipazione offerta online dalla Rosea dove si legge anche dei suoi sogni e obiettivi. Con parentesi dedicata anche al suo tifo per l'Inter con tanto di aneddoto con Javier Zanetti: “Mi ha anche scritto”.