Sembra essere durata pochissimo la suggestione di Paramount di entrare nella corsa per i diritti tv della Serie A. Secondo quanto dichiarato dalla Senior Vice President Streaming South Europe, Middle East & Africa, Antonella Dominici, intervistata da Milano e Finanza , "negli Usa Paramount+ distribuisce contenuti sportivi, fra cui il calcio. Detiene i diritti tv della Serie A e della Champions League. In Italia vogliamo potenziare l’offerta e la conoscenza della piattaforma fra il pubblico, ma al momento non abbiamo in piano di partecipare al bando per la Serie A. Sarebbe un investimento molto significativo e dall’incerto rendimento".

Se la Serie A lanciasse un proprio canale?

"Nel caso, valuteremo l’opportunità. Siamo gli ultimi arrivati nel Paese e questo ci dà il vantaggio di poter imparare dall’esperienza. Siamo soddisfatti dell’accoglienza in Italia e siamo in linea con le previsioni. Certo, la strada è ancora lunga e dobbiamo farci conoscere dal pubblico: stiamo facendo leva su distribuzione e produzione dei contenuti locali. Abbiamo una collaborazione strategica con Sky Italia. Questa intesa cosiddetta hard-bundle ci dà accesso a una platea di audience molto ampia. Che il mercato fosse saturo si diceva già quando è arrivata in Italia Disney+. Non è così: il panorama è affollato, ma stiamo riscontrando grande interesse per le nostre produzioni originali e franchisee storiche come Star Trek e Halo. D’altra parte, sta aumentando il numero di abbonamenti streaming in Italia".