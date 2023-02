La ’ndrangheta voleva mettere le mani sulla distribuzione in Calabria della 'Bombeer', birra creata e lanciata dall’ex centravanti nerazzurro e della Nazionale Bobo Vieri. Questo è quanto emerge dalle intercettazioni confluite nell’indagine “Cavalli di razza", svelate da Il Fatto Quotidiano ." Io qualche amico ce l’ho, che poi sono tutti della curva dell’Inter", rivela Vincenzo Facchineri , boss della cosca di Cittanova. Nella vicenda spunta anche il nome di Vittorio Boiocchi, storico leader della Curva Nord assassinato a Figino lo scorso 29 ottobre: il 27 luglio, per discutere della birra di Vieri, Facchineri lo incontra assieme a un altro pregiudicato, ras del quartiere di Baggio e al cugino del boss, Giuseppe Facchineri. Il Fatto Quotidiano riporta l’annotazione della Squadra mobile diretta da Marco Calì: "La persona cui fa riferimento Facchineri disposta a far pressione sulla società delle bevande alcoliche per fargli avere un contratto di vendita esclusiva sulla città di Reggio Calabria e provincia, è stato identificato nel pluripregiudicato Vittorio Boiocchi, soggetto legato agli ambienti della tifoseria dell’Inter".

L’intervento di Facchineri sarebbe necessario perché suo fratello, visti i precedenti per mafia, non riesce da solo a ottenere l’esclusiva, visto che il referente dell’azienda in Calabria vuole darla a un’altra persona. "In tutta questa storia – specifica il giornale –, rubricata nell’informativa della Squadra mobile di Milano al capitolo “tentata estorsione a (….) ”, e per la quale i protagonisti risultano solo indagati, Bobo Vieri non risulterà minimamente coinvolto. Di certo però questa appendice della maxi-inchiesta coordinata dall’aggiunto Alessandra Dolci rimette in primo piano i rapporti tra Boiocchi e i clan calabresi di Milano. Uno sfondo criminale che ancora di più dopo questa vicenda, può indirizzare verso gli ambienti nei quali è maturato il movente del suo omicidio".