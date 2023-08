Si salva tra grosse polemiche la Juventus: 1-1 in casa contro un Bologna propositivo e più in palla dei bianconeri. I felsinei passano in vantaggio al 24' con la splendida sponda di Zirkzee per la stoccata di Ferguson. I bianconeri a inizio ripresa spingono con insistenza, ma senza trovare la via del pari. La truppa di Motta recrimina per un rigore (nettissimo, con annessa espulsione) non assegnato su fallo di Weah da ultimo uomo dopo la respinta corta di Szczesny. Il lampo del pareggio è di Vlahovic, che deposita una torsione aerea battendo Skorupski.

Rimonta bellissima del Lecce a Firenze: la viola va avanti di due reti con Gonzalez e Duncan, ma nella ripresa la truppa di D'Aversa certifica la prestazione di sostanza contro la Lazio, andando a segno due volte: prima con il centravanti bosniaco Krstovic, poi con il talentuoso Rafia. Entrambe le squadre toccano quota 4 punti.