La Figc ha consegnato a Simon Kjær il premio della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ dedicato a Davide Astori per aver salvato la vita a Christian Eriksen, che era stato colto da un malore durante Danimarca–Finlandia dell'Europeo 2020. Per questo motivo il difensore del Milan ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito della Figc: “Il riconoscimento mi rende felice e orgoglioso; per me è un’opportunità di onorare il suo nome. Ricordo molto bene Davide in campo, anche se Pioli e i compagni mi hanno parlato di lui. La sua scomparsa è stata scioccante per tutto il mondo del calcio”.

Kjær ha parlato anche di Eriksen: “Alcuni momenti di quel giorno rimarranno con me per sempre, ma la cosa principale è che ora Christian stia bene e che sia tornato in campo. In quei momenti terribili ci siamo comportati da vera squadra, abbiamo fatto il massimo per aiutare un nostro compagno e amico, insieme ai medici e allo staff. Ho chiuso quel capitolo e non ho troppa voglia di parlarne, ma ho deciso di farlo per onorare l’eredità di Davide e per gratitudine verso la Figc. Ciò che è avvenuto quel giorno a Copenaghen è il risultato dello sforzo comune di giocatori, medici, paramedici e staff. In quel momento, tutti noi eravamo lì per Christian. Quando stavo correndo in direzione di Christian non avevo idea, così come nessuno dei miei compagni, che avesse avuto un arresto cardiaco. L’unica cosa a cui pensavo era di raggiungerlo il più in fretta possibile e di aiutarlo. Ho imparato che è questa la cosa più importante. Se vedi qualcosa di strano devi agire, e devi farlo in fretta. Nel primo soccorso la velocità è cruciale. Fare quello che si è in grado di fare, e farlo velocemente, e poi lasciare che se ne occupi un professionista il prima possibile. Quel giorno siamo stati fortunati, perché medici e paramedici erano davvero vicini”.