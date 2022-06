"Prosegue l’impegno della Federazione Italiana Giuoco Calcio a sostegno dell’Ucraina e della sua federazione calcistica. È stato infatti consegnato in prossimità del confine con l’Ucraina il materiale raccolto nelle scorse settimane dai dipendenti della FIGC, che hanno voluto dare un contributo concreto donando medicinali e generi alimentari che verranno distribuiti nei territori colpiti dal conflitto. La spedizione è stata integrata dallo sponsor Esselunga con altri beni alimentari, mentre il Consorzio GE.SE.AV., supplier FIGC per la logistica, ha curato a titolo gratuito il trasporto via terra del materiale". È quanto si legge in un comunicato della Federcalcio.

"Sono tante le iniziative messe in campo dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che in occasione del turno di campionato dello scorso 26 e 27 febbraio come segnale di pace dopo l’inizio dei conflitti tra Russia e Ucraina aveva disposto il posticipo di 5 minuti sull’inizio delle gare, senza distinzione tra professionisti e dilettanti - prosegue la nota -. Con il supporto della UEFA, la Federcalcio ha fatto in modo che la Nazionale Under 17 dell’Ucraina raggiungesse in sicurezza l’Italia per disputare le gare della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo ospitata dal 20 al 26 aprile in provincia di Siena. Il pullman della Nazionale Italiana di calcio ha raggiunto Zahony, città di frontiera sul confine ucraino-ungherese, dove sono saliti a bordo alcuni membri della delegazione, staff e calciatori. Il pullman ha quindi fatto tappa prima a Budapest e poi a Zagabria, dove si sono aggregati altri giovani calciatori della nazionale ucraina nel frattempo riparatisi fuori dal Paese, per poi raggiungere il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove l’Under 17 ucraina si è allenata usufruendo del supporto logistico messo a disposizione dalla FIGC.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la FIGC ha inviato nelle scorse settimane in Ucraina 10.000 articoli di materiale tecnico-sportivo per un valore complessivo di circa 220.000 euro.