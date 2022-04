André Onana si lancia in un pronostico azzardato: "Il Camerun può anche vincere i Mondiali". Il prossimo portiere dell'Inter, intervistato dalla tv di Stato camerunese CRTV, si dice convinto che i Leoni Indomabili, qualificatisi alla kermesse del Qatar dopo un rocambolesco playoff con l'Algeria, possano alzare il trofeo sotto il cielo di Doha: "Il calcio non è una scienza esatta. Abbiamo una squadra pronta a combattere contro qualsiasi avversario. Difenderemo il Camerun. Io in particolare ho compagni di squadra brasiliani, serbi e svizzeri (le avversarie del Camerun nel girone, ndr). E contro certi campioni giochiamo ogni settimana. Se loro riescono a vincere, perché noi no? Perché non potremmo vincere anche noi questa competizione? Andiamo con questa mentalità, daremo tutto. Speriamo di arrivare il più lontano possibile".