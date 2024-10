Anche la Federcalcio della Turchia ha voluto congratularsi con Hakan Calhanoglu per aver raggiunto il 20esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2024, sottolineando come da oltre 20 anni un calciatore della nazione mancasse dalla graduatoria e come l'inserimento del calciatore dell'Inter sia un orgoglio per loro: "Calhanoglu è il primo calciatore turco ad essere nominato per questo premio dopo 21 anni e che ci ha fatto sentire orgogliosi, e gli auguriamo tanti successi nella sua carriera!", si legge su X.

2024 Ballon d'Or sıralamasında A Millî Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer aldı.



21 yıl aradan sonra bu ödüle aday gösterilen ilk Türk futbolcu olan ve bize bu gururu yaşatan kaptanımız @hakanc10’u tebrik eder, kariyerinde nice başarılar dileriz! #BizimÇocuklar… https://t.co/FsZ8p9EChy — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 28, 2024