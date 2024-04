Tra i tanti spettatori presenti a San Siro ieri per Inter-Cagliari c'era anche un'ampia rappresentanza della famiglia Di Nunno, proprietaria del Lecco, club di Serie B. Il motivo viene spiegato dal quotidiano La Provincia di Lecco: erano ospiti dello skybox del manager di China Telecom Alex Lin, sponsor dell'Inter col brand Skyland Group e in trattativa per l'acquisizione della società bluceleste, nello stadio Meazza.

Questo atto di cortesia, però, secondo il quotidiano non implica una svolta positiva nelle contrattazioni, che anzi sembrano sprofondate: tra le due parti i rapporti sono cordiali ma sembra quasi impossibile che Di Nunno venda all’imprenditore cinese. D’altra parte però, non si è mossa la trattativa con la cordata statunitense rappresentata a Lecco dall’imprenditore Marco Belletti.