"Sinisa era un uomo che ha avuto coraggio. È diverso. Avere paura è normale". Le parole per raccontare Sinisa Mihajlovi c escono dalla bocca della dottoressa Francesca Bonifazi , direttrice del Programma trapianto e del Programma dipartimentale terapie cellulari avanzate all’interno dell’Ematologia diretta dal professor Michele Cavo all’ospedale Sant’Orsola. La dottoressa Bonifaz, che ha seguito l’ex Inter dal secondo ciclo di chemioterapia e dal trapianto di midollo osseo, ne parla al Corriere dello Sport.

Il calcio lo ha aiutato o lo stress a un certo punto era troppo?

"Il calcio era la sua vita. Come sempre, e se ami una cosa a quel punto è normale che ti prenda molto. L’altro suo ossigeno era la famiglia".

Il peggioramento se lo aspettava?

"Il trapianto di midollo osseo è la terapia più efficace per eradicare la leucemia mieloide acuta. E, al momento, garantisce una minor possibilità di recidiva. In questo caso, purtroppo, la malattia è tornata, è stata molto aggressiva e refrattaria alle cure".



Però Mihajlovic si era ripreso anche per la seconda volta.

"Si era rialzato. Non più di una settimana fa faceva chilometri a piedi. Ma non bisogna generalizzare, il trapianto resta ancora la migliore delle terapie. Noi medici crediamo che l’unica maniera per alleviare il dolore che proviamo nel veder morire i nostri pazienti è di scommettere nella ricerca".