A pochi minuti ormai dal calcio d'inizio della sfida contro la Sampdoria, la Curva Nord dell'Inter chiama attraverso la fanzine 'L'Urlo della Nord' tutto il tifo interista, invitando tutti al massimo sostegno fino all'ultimo minuto del match. Senza risparmiare frecciate nei confronti dei cugini del Milan e verso l'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte: "La squadra che non voleva più perché indebolita sulla carta è invece arrivata, grazie a mister Simone Inzaghi, a giocarsi lo Scudetto, oltre che a passare il girone di Champions dopo anni di fallimenti. Nessuno, a parte la Curva ad essere onesti, credeva più in questa compagine. (...) Ci sono stati poi un paio di mesi di buio che hanno ribaltato il tutto e sono iniziati i vocii sulla guida tecnica. Se ci fosse stato Conte... Ribadiamo però che Conte una squadra così nemmeno l'allena. (...) E' innegabile che il rodimento di culo è nel vedere quelli là davanti a noi. (...) Eppure, ci sono gli episodi che a volte cambiano il destino (...). Tutti sanno che è l'Inter a meritare più di tutti questo Scudetto. I cugini vivono in una bolla di miracolati. (...) Questa squadra va applaudita, comunque vada. Regina di Coppe e protagonista fino alla fine. Salutiamo quindi la stagione nel migliore dei modi, tifando fino alla fine, trascinando i nostri colori fino all'ultimo respiro. E poi servirà qualcosa di magico perché questo possa essere il giorno più bello di sempre. Sì perché nonostante tutto possa far pensare il contrario, questa potrebbe diventare la giornata più memorabile della nostra storia".