Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha parlato anche della crisi di gennaio della squadra rossonera, sconfitta per due volte dall'Inter a distanza di due settimane (Supercoppa e campionato). "In 5 minuti di Milan-Roma è crollato il castello che avevamo creato. Non sono riuscito ancora a darmi una spiegazione. Ripenso agli allenamenti di quel periodo e non capisco come sia possibile.