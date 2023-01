All'interno delle 36 pagine di motivazione pubblicate dalla Corte d'Appello della FIGC in merito al processo sulle plusvalenze che ha portato alla penalizzazione della Juventus per 15 punti e all'inibizione dei dirigenti bianconeri, ampio spazio viene dato al famigerato "Libro Nero di FP", cioè l'ex ad bianconero Fabio Paratici, redatto da Federico Cherubini e facente parte del materiale acquisito dalla Procura di Torino e trasmesso anche alla Federazione che ha disposto la riapertura del processo. Per il quale la Corte non ha risparmiato certo tenerezze, definendo il documento 'inquietante': "Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse

dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). (...) È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali".