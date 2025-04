Stefan Schwoch, intervenuto su 1 Station Radio, ha espresso le proprie convinzioni sulla lotta al vertice. Chi è la favorita ora? “Guardando il calendario, direi il Napoli, semplicemente perché ha un cammino sulla carta favorevole, ed anche in virtù dei tanti impegni dell’Inter. Però ogni partita nasconde delle insidie, soprattutto in questo finale di stagione in cui la componente mentale può fare la differenza. È un finale di stagione bellissimo, era da tanto che non vedevamo un campionato così equilibrato, sia per la lotta Scudetto che per la qualificazione in Champions League. Sarà un mese da godersi fino all’ultima giornata". Le parole sono state riprese da TuttoNapoli.