Pierluigi Pardo, ospite di Tutti Convocati su Radio 24, si è espresso sul gioco dei nerazzurri: "Inzaghi ha fatto molto bene all’Inter fin qui, è un allenatore più che emergente. Io non capisco questa cosa di Arrigo Sacchi degli individualismi. Da quando è all’Inter in questi anni ha fatto molto bene. Ha portato tanto pragmatismo e una capacità di lettura nelle partite importanti secondo me rara, difatti nelle coppe fa particolarmente bene. Forse può ancora migliorare nei cali di tensioni".