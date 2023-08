Alessandro Matri ha analizzato sulle frequenze di DAZN la situazione in casa Inter, soprattutto nel reparto avanzato: "Per me giocherà più Marko Arnautovic di Marcus Thuram. Lautaro Martinez lo metto quasi al livello di Victor Osimhen, se non superiore, perché è un giocatore con caratteristiche che secondo me può fare prima o seconda punta. Alza molto il livello della coppia d’attacco. Sanchez è una certezza perché nel nostro campionato ha sempre fatto bene, Arnautovic sembra essere diventato maturo tornando leadership e alla prima di campionato ha dimostrato di saper reggere San Siro".