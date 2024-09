Serse Cosmi, interpellato dai colleghi di Radio Serie A, si è soffermato sulle mosse estive di mercato di Inter e Juventus. Di seguito riportiamo un estratto del suo intervento: "L’Inter è una squadra di valore, prende Mehdi Taremi e Piotr Zielinski cinque mesi fa a parametro zero, giocatori che, all'epoca, avevano valori diversi.. Soprattutto Zielinski, meno Taremi. La Juventus, vista in queste tre partite senza i nuovi acquisti, è una squadra che può ambire ai quattro posti in Champions League ma non all’altezza delle prime due per lo scudetto. Distante dall'Inter".