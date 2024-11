Emanuele Calaiò, ospite di Sportitalia, ha inquadrato il campionato, soffermandosi con una valutazione sulla lotta Scudetto: "Questo non sarà un campionato come quello degli ultimi anni, è più equilibrato. Se l'Inter ieri non avesse avuto l'uomo in più, non so come sarebbe finita contro l'Empoli. Bisogna avere rispetto anche delle piccole. Al Napoli, per esempio, la sconfitta di Verona è servita, perché ha fatto capire al presidente che se non si facevano acquisti importanti si poteva replicare la stagione dell'anno scorso. Quasi tutti i nuovi sono arrivati dopo Verona. Gli Scudetti si vincono con la miglior difesa e con la continuità".