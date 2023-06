Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport delle possibili scelte di Inzaghi per la finale di sabato: "Penso che giocherà Dzeko, ma in queste competizioni entrano in gioco altri fattori e attenzioni ai subentranti. L'Argentina ha vinto quando Lautaro è stato sostituito perché non stava bene. Per come ragiona Inzaghi, io mi aspetto Dzeko. L'Inter sta molto bene, i risultati sono lì a dirlo: gioca con tanta leggerezza, tutto è cambiato quando Inzaghi ha guardato il calendario decidendo di coinvolgere tutti.

Ogni partita ne cambiava dai sei ai nove a seconda degli obiettivi. Il riposo e il coinvolgimento li hanno fatti sentire importanti. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, ma non deve pensare di aver fatto il massimo".