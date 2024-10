L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato del derby d'Italia: "Credo che sia la difesa della Juve e quanto potrà reggere contro il miglior attacco della Serie A. Far fronte a questo Thuram e a Lautaro è difficile. E' un bel test per la difesa della Juve. Se l'Inter fa un gol, diventa tutto molto più semplice per l'Inter. Di Gregorio titolare ok ma questo Perin è da Nazionale, sia come prestazione che come leadership".